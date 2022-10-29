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İsrailli kadın askerlerin dans videosu ülkeyi karıştırdı

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İsrail'de askerlik yapan kadınların koğuşta çektikleri dans videosu tartışma yarattı.

Erkeklerin yanı sıra kadınların da askerlik yaptığı İsrail'de askeri görevlerini yapmak üzere teslim olan bir grubun koğuştaki dans görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

TARTIŞMA YARATTI
Kısa sürede milyon kez izlenen video viral oldu. Görüntülerin ülke dışına çıkarak dünya çapında konuşulması İsrail'de çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi.

SAVUNMA BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ
Bazı İsrailliler bu tarz görüntülerin yayılmasını engellemek için çeşitli yasakların gelmesini savundu. Tartışmalar sonrası Savunma Bakanlığı, olayla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler israil kadın asker dans koğuş
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