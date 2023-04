İşte dünyanın en işlek 10 havalimanı: İstanbul Havalimanı da listede

Uluslararası Havalimanları Konseyi dünyanın en işlek 10 havalimanını belirledi. Listeye 5 havalimanıyla ABD damgasını vururken İstanbul Havalimanı da 7. sıradan girdi.

Dünya havalimanları ticaret birliği olan Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), dünyanın en işlek havalimanlarının yıllık sıralamasını yayınladı.

ACI raporunda, yolcu sayısındaki artışa rağmen 2022′de seyahat eden kişi sayısının 2019′daki Covid-19 pandemisi öncesi rakamların hâlâ altında olduğuna dikkat çekildi.

KÜRESEL MERKEZLER ÜST SIRALARA

ACI World Genel Müdürü Luis Felipe de Oliveira şunları söyledi:

"Yolcu trafiği açısından en işlek ilk 10 yeni havalimanı, havalimanı ve havacılık endüstrisinin dayanıklılığını ve yolcuların hava yoluyla seyahat etme isteklerini yansıtıyor. ABD havalimanları, güçlü iç pazarları sayesinde daha hızlı toparlanırken, şimdi Dubai, İstanbul ve Londra Heathrow havalimanı dahil olmak üzere küresel merkezlerin üst sıralara katıldığına tanık oluyoruz."

Atlanta’nın Hartsfield-Jackson uluslararası havalimanı, üst üste ikinci yıl dünyanın en işlek havalimanı olarak listenin başında yer aldı. Havalimanı, 2022 yılında yüzde 23,8 artışla 93.699.630 yolcuya ulaştı. ACI’ya göre havalimanı en işlek sırada yer almasına rağmen 2022′deki yolcu sayısı 2019′a göre hala yüzde 15 daha azdı.

Atlanta’nın son dört yılın en işlek havalimanı olmadığı tek yıl, ATL’nin Çin’in güneyindeki Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı’nın ardından ikinci geldiği 2020 yılıydı.

Dallas/Fort Worth Uluslararası Havalimanı (DFW) 2022′de 73,4 milyon yolcu ile listede ikinci sırada yer aldı. Teksas havalimanı 2021′e göre yüzde 17,5 artış, 2019′a göre ise yüzde 2,3 düşüş gördü.

Havaalanı, American Airlines için en büyük merkez ve ABD Ulaştırma Bakanlığı’na göre DFW, Denver Uluslararası Havaalanı’ndan sonra ülkede kara alanına göre ikinci en büyük havaalanı.

DFW, NASA’ya göre, New York’taki Manhattan adasının tamamından daha fazla yüzey alanı kaplıyor.

Denver’ın uluslararası havaalanı DEN, listedeki ilk üçü tamamladı. Colorado tesisi 2022′de 2021′e kıyasla yüzde 17,8 artışla 69.289.461 yolcuya sahip oldu.

İlk iki havalimanının aksine DEN, 2019′da pandemi öncesi zamana kıyasla yolcu sayısında yüzde 0,4′lük bir artış gördü. Havalimanı, hem United Airlines hem de Frontier Airlines için önemli bir merkez konumunda .

New York ve New Jersey Liman İdaresi’ne göre, Denver Uluslararası Havalimanı da 2000 yılından bu yana her yıl dünyanın en yoğun 20 havalimanı arasında yer alıyor.

ACI verilerine göre, üst sıralara yerleşen havalimanları arasında 5. sıraya ulaşan Dubai Havalimanı (DXB) yüzde 127 kapasite artışıyla 66,1 milyon yolcuya ulaştı. 7. sıraya ulaşan İstanbul Havalimanı (IST) yüzde 73,8 artışla, 64,3 milyon yolcuyu transfer ederken Londra Heathrow Havalimanı, Delhi Havalimanı ve Paris Charles de Gaulle Havalimanı sırasıyla 8. , 9. ve 10. sıralarda geldi.

İŞTE DÜNYANIN EN İŞLEK 10 HAVALİMANI

Hartsfield–Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı (ATL)

Dallas/Fort Worth Uluslararası Havalimanı (DFW)

Denver Uluslararası Havalimanı (DEN)

Chicago O’Hare Uluslararası Havalimanı (ORD)

Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB)

Los Angeles Uluslararası Havalimanı (LAX)

İstanbul Havalimanı (IST)

Heathrow Havalimanı (LHR)

İndira Gandhi Uluslararası Havalimanı (DEL)

Paris Charles de Gaulle Havalimanı (CDG)