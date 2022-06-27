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İsveç Başbakanı Andersson'dan dikkat çeken 'terör örgütü' açıklaması

İsveç Başbakanı Andersson'dan dikkat çeken 'terör örgütü' açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İsveç-Finlandiya'nın NATO üyeliği ve Türkiye ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı flaş açıklamada "İsveç, Finlandiya, Türkiye arasında, silah ihracatı ve terörle mücadele de dahil (Türkiye'nin) güvenlik endişelerini ele almak için bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz" dedi. Stoltenberg, "Hepimizin güvenlik kaygıları NATO üyelik sürecinin bir parçası olarak dikkate alınmalıdır. Hiçbir müttefiğimiz, terör örgütü PKK'nın saldırıları da dahil olmak üzere, Türkiye'den daha fazla saldırıya uğramadı" ifadelerini kullandı. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ise "PKK hakkındaki görüşlerimizde çok netiz. Avrupa Birliği’nde (AB) terör örgütü olarak listeleniyor ve son yıllarda İsveç tarafından da böyle kabul ediliyor" dedi. İşte detaylar...

İSVEÇ BAŞBAKANI'NDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Andersson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile düzenlediği ortak basın toplantısında, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeleri, "iyi ve yapıcı" olarak nitelendirdi.

Andersson açıklamasında "İsveç teröristlere güvenli liman olmayacaktır. AB'nin terör örgütü listesindeki PKK bizim için de terör örgütüdür. Türkiye'nin iade talepleri yargı tarafından değerlendiriliyor. 

Etiketler isveç terör açıklama
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