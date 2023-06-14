İsveç NATO üyeliği yolunda: ''Erdoğan'la görüştüm, toplantının olumlu geçtiğini söyledi''

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliği için İstanbul'da yapılan toplantıya ilişkin ''Erdoğan ile görüştüm, olumlu geçtiğini söyledi'' dedi.

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Görüşmeye ilişkin açıklama NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten geldi. Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Teyyip Erdoğan ile görüştüğünü belirterek, "Erdoğan, daimi mekanizma toplantısının olumlu atmosferde geçtiğini söyledi" dedi.

İsveç'in NATO'ya üye olması noktasında üzerine düşenleri yerine getirdiğini söyleyen Stoltenberg, "İsveç'in üyelik sürecini tamamlamak için çalışıyoruz. İsveç NATO'ya üye olmak için üzerine düşenleri yerine getirmiştir. PKK üyesinin Türkiye'ye iade edilmesi organize suçla mücadele bağlamında İsveç'in de yararınadır." diye konuştu.

İsveç'in NATO'ya üyeliğinin NATO'nun Vilnius Zirvesi'nde mümkün olabileceğini söyleyen Stoltenberg, "Birçok konuda müttefiklerimizin fikir ayrılıkları olabiliyor ancak her zaman fikir birliğine ulaşmayı başarıyoruz." dedi.

İsveç NATO Başmüzakerecisi de görüşmeye ilişkin, "Türkiye ile görüşme olumlu geçti. Müzakerelerin devam etmesine karar verildi." ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı'ndan Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesinne ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplantıda, İsveç’in Üçlü Muhtırada yer alan taahhütler bağlamında attığı adımlar ele alınmıştır. Başta, bu ülkede 1 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe giren yeni mevzuat olmak üzere terörizmle mücadelede alınmakta olan tedbirlerin terör örgütlerinin İsveç’teki faaliyetlerine yönelik yansımaları, somut örnekler temelinde istişare edilmiştir."