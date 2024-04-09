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Jackie Chan son fotoğrafı hakkında açıklama yaptı

Jackie Chan son fotoğrafı hakkında açıklama yaptı
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Hollywood'un dövüş sanatları alanındaki ünlü yıldızı Jackie Chan, sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi.

Filmlerindeki akrobatik dövüş stiliyle efsaneleşen Jackie Chan, oyunculuk kariyerine 100'ün üstünde film sığdırdı.

"Dünyanın en çok kazanan oyuncularından" biri olan Chan'in bir etkinlik sırasında çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Chan'in saçlarının bembeyaz olduğu bazı fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Hayranlarını endişelendiren bu fotoğraflar üzerine Jackie Chan açıklama yaptı.

 7 Nisan'da 70 yaşına basan aktör, "Kısa bir süre önce arkadaşlarım internette bazı fotoğraflarımı görmüş ve sağlığım konusunda endişelenmiş. Endişelenmeyin! Yeni filmim için öyle görünmem gerekiyordu. Saçlarımın ve sakalımın beyaz olması ve yaşlı görünmem gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

62 yıldır bu sektörde olduğu için çok şanslı olduğunu belirten Chan, "Hala filmlerde yer alabildiğim için çok şanslı hissediyorum" dedi.

 Oyuncu son olarak "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem" filminde Splinter'ı seslendirmişti.

Oyuncunun yeni projesinin ne olduğu bilinmiyor.

Etiketler Jackie Chan son hali açıklama
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