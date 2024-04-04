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Japonya'da 6,1 büyüklüğünde büyük deprem

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Dün Tayvan'da meydana gelen 7.4 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından az önce Japonya'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Tayvan'da meydana gelen ölümcül depremden sadece bir gün sonra Japonya'nın Miyagi-ken şehri yakınlarında 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada merkez üssü Miyagi-ken'den yaklaşık 49 kilometre uzaklıkta, Kuzey Pasifik Okyanusu açıkları olduğu bildirilen depremin 32 km derinlikte açığa çıktığı belirtildi.

Japonya'nın genelinde hissedilen deprem sonrası can kaybı ya da herhangi bir hasara ilişkin teyit edilmiş bir haber bulunmuyor.

Tsunami tehlikesine karşı herhangi bir ikazda bulunulmadı.

Etiketler Japonya deprem deprem oldu büyük deprem
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