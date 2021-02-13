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  3. 13 Şubat 2021 17:35

Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın Fukushima bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.

Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem
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Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, Fukuşima açıklarında yerel saatle 23.08'de, 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

Fukuşima kıyılarında 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından ufak dalgalanmalar yaşandı.

Deprem Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da da hissedildi. 

Deprem sonrasında tsunami uyarısı yapılmadı. 

 

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