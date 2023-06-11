Japonya'nın kuzeyinde 6,2 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın en kuzeyindeki Hokkaido bölgesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Hokkaido'nun Urakawa kıyıları açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem oldu.
Yerel saatle 18.55'te ve yerin 140 kilometre derinliğinde olan sarsıntının ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.
Sarsıntının, Hokkaido geneli ile Aomori, İwate, Miyagi eyaletlerinde hissedildiği kaydedildi.
Hokkaido Electric Power (HEPCO), eyaletteki Tomari Nükleer Santrali'nde anormallik yaşanmadığını bildirdi.
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