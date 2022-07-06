''Joe Biden, Türkiye'nin F-16 talebini destekliyor''
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışı konusunda net olduğunu ve desteklediğini açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı ve modernizasyonu konusunu birkaç aydır görüştüklerini ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bu talebi desteklediğini söyledi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında, bugün bir grup Demokrat Kongre üyesinin Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Madrid'de yaptığı görüşme sonrası F-16 satışı konusundaki olumlu açıklamalarını eleştirmesini değerlendirdi.
F-16 konusundaki görüşmelerin bir süredir gündemde olduğuna işaret eden Jean-Pierre, "F-16 konusunda biz gayet netiz. Bu konuda birkaç aydır görüşüyoruz. Biden, bu talebi gerçekten destekliyor. Bunun dışında yeni bir şey yok" diye konuştu.
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