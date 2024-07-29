  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Joe Biden'dan Donald Trump'ı çok kızdıran adım

Joe Biden'dan Donald Trump'ı çok kızdıran adım

Joe Biden'dan Donald Trump'ı çok kızdıran adım
Güncelleme:

ABD'deki seçim yarışı hızlanırken, Joe Biden tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor: Trump seçilirse yetkilerinin kısıtlanması için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak.

ABD Başkanı Joe Biden, eski başkanların federal ceza davaları ve mahkumiyetlere karşı dokunulmazlık haklarının kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne çağrı yapacak. CNBC haberine göre Biden'in bu kararı seçilmesi halinde Trump'ın yargılandığı davalar nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılmasını amaçlıyor.

Ayrıca önümüzdeki yıllarda başkanlığa adaylığını koyacak kişilerin suç işlemekten kaçınmasını sağlamak da bu çağrının nedenleri arasında gösteriliyor. Ayrıca Trump yandaşlarının bir önceki başkanlık seçimleri sonuçlarını protesto için Kongre Binası'nı basmasının da Biden'ın bu adımı atmasında etkili olduğu ifade ediliyor.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın ayrıca Kongre'nin Yüksek Mahkeme üyeleri için dönem sınırlaması getirmesini istediğini ve yargıçlar için 18 yıl görev yapmasının amaçlandığını bildiriyor.

Yetkiliye göre Biden, dönem sınırlamalarının yanı sıra Kongre'den Yüksek Mahkeme'yi, hediyeler, siyasi faaliyetler ve mali işlemler konusunda diğer federal yargıçlara uygulanan türden uygulanabilir etik gerekliliklere tabi kılmasını talep edecek.

Etiketler Joe Biden donald trump trump
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Bazı'' memurlara her ay ek ikramiye müjdesi ''Bazı'' memurlara her ay ek ikramiye müjdesi Konut piyasası durdu, arsa yatırımı coştu: İşte en çok talep gören bölgeler Konut piyasası durdu, arsa yatırımı coştu: İşte en çok talep gören bölgeler Göl kenarında piknik yapan aileye ''davetsiz misafir'' sürprizi: Sofrayı bırakıp kaçtılar Göl kenarında piknik yapan aileye ''davetsiz misafir'' sürprizi: Sofrayı bırakıp kaçtılar ''Bu nasıl Allah, nasıl Peygamber'' diyen Tuğba Ekinci'ye soruşturma ''Bu nasıl Allah, nasıl Peygamber'' diyen Tuğba Ekinci'ye soruşturma Evden 50 ton çöp çıkarılmıştı: O evin son hali görenleri şoke etti Evden 50 ton çöp çıkarılmıştı: O evin son hali görenleri şoke etti MetroPoll'ün son anketi açıklandı: AK Parti ve MHP seçmeni de muhalefet seçmeniyle aynı fikirde MetroPoll'ün son anketi açıklandı: AK Parti ve MHP seçmeni de muhalefet seçmeniyle aynı fikirde Hayalet şehir turizm merkezi oldu: Turist akınına uğruyor Hayalet şehir turizm merkezi oldu: Turist akınına uğruyor Banu Alkan'ın Safiye Soyman için yayımladığı taziye mesajı tepki çekti Banu Alkan'ın Safiye Soyman için yayımladığı taziye mesajı tepki çekti Eski emniyet müdürüne İBB'de görev Eski emniyet müdürüne İBB'de görev Arkadaşlık sitesinde tanıştığı kız çocuğuna mide bulandıran tuzak Arkadaşlık sitesinde tanıştığı kız çocuğuna mide bulandıran tuzak
Filenin Sultanları olimpiyatlara zaferle başladı Filenin Sultanları olimpiyatlara zaferle başladı Kamuda işe alım ilanları yayınlandı: Onlarca personel alınacak Kamuda işe alım ilanları yayınlandı: Onlarca personel alınacak Uzmanlar tarih verdi: Nefes aldırmayacak sıcaklar geliyor Uzmanlar tarih verdi: Nefes aldırmayacak sıcaklar geliyor Tarihi değiştirecek keşif: 2.1 milyar yaşında fosil bulundu Tarihi değiştirecek keşif: 2.1 milyar yaşında fosil bulundu Karadeniz'de tarihi keşif: Daha öncesinde böylesi bulunmadı Karadeniz'de tarihi keşif: Daha öncesinde böylesi bulunmadı Sözde derneğin, sözde tarikatının, sözde şeyhi tacizden tutuklandı Sözde derneğin, sözde tarikatının, sözde şeyhi tacizden tutuklandı Yıldız futbolcu aldatıldı: Sevgilisi başka bir erkekle kucak kucağa... Yıldız futbolcu aldatıldı: Sevgilisi başka bir erkekle kucak kucağa... Estetiği abartınca... Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ı gören tanıyamadı Estetiği abartınca... Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ı gören tanıyamadı EYT'den yararlanamayanlar için işte erken emekliliğin formülü EYT'den yararlanamayanlar için işte erken emekliliğin formülü Zabıta dilenci diye yakaladı, aylık kazancı 300 bin TL'nin üzerinde çıktı Zabıta dilenci diye yakaladı, aylık kazancı 300 bin TL'nin üzerinde çıktı