Kabe'de sosyal mesafesiz ilk cuma
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Mescid-i Haram’da korona virüs salgını nedeniyle 1 buçuk yılın ardından sosyal mesafesiz ilk cuma namazı kılındı.
Mekke'deki Mescid-i Haram'da Covid-19 salgını nedeniyle 1 buçuk yılın ardından sosyal mesafesiz ilk cuma namazı kılındı. Namaza gelen Müslümanlar maskelerini takarak namazını eda etti.
Suudi Arabistan, geçtiğimiz hafta Covid-19'a karşı 2 doz aşı yaptıranlar için tedbirlerin gevşetilmesine yönelik karar almıştı. Karar kapsamında Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin pazar günü 17 Ekim'den itibaren tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin verilmişti.
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