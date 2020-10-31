Kabe'ye saldırı girişimi! O anda kameralar kayıttaydı

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Suudi Arabistan Hac Bakanlığı yetkileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cuma günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda hac için Mescid-i Haram'da hacıların ibadet gerçekleştirdiği sırada bir aracın Ulu Cami'ye aniden girdiğini ve çarpma etkisiyle caminin kapısının kırıldığını duyurdu.
Bakanlık, olayda şans eseri ölü ve yaralının olmadığını söz konusu kişinin akli dengesinin bozuk olduğunu açıkladı. Araçla camiye dalan kişinin kimliği hakkında açıklama yapılmadı.
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