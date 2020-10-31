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  3. 31 Ekim 2020 08:58

Kabe'ye saldırı girişimi! O anda kameralar kayıttaydı

Suudi Arabistan'da Kabe'ye saldırı girişimi yaşandığı iddia edildi. Bir kişi, arabasıyla hızla gelerek Kabe'ye girmek istedi.

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Suudi Arabistan Hac Bakanlığı yetkileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cuma günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda hac için Mescid-i Haram'da hacıların ibadet gerçekleştirdiği sırada bir aracın Ulu Cami'ye aniden girdiğini ve çarpma etkisiyle caminin kapısının kırıldığını duyurdu.

Bakanlık, olayda şans eseri ölü ve yaralının olmadığını söz konusu kişinin akli dengesinin bozuk olduğunu açıkladı. Araçla camiye dalan kişinin kimliği hakkında açıklama yapılmadı.

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