Kaçak Türklerin sayısı Afgan ve İranlıları yakaladı

Türkiye'deki kaçak sığınmacı sorunun bir benzerini yaşayan İngiltere'de düzensiz giriş yapan göçmenlerin yüzde 10’unun Türk olduğu açıklandı. Bu istatistiklere göre Türk kaçaklar İngiltere'de Afganlar ve İranlıların ardından üçüncü sıraya yerleşti...

İngiltere’de Manş Denizi'ni teknelerle geçerek gelen göçmenlerin sayısı yılın ilk yarısında rekor kırdı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre ülkeye ilk altı ay küçük botlarla gelenlerin sayısı geçen yıla göre yüzde 18 artarak 13 bin 489’a çıktı.

BBC'nin haberine göre Haziran ayına kadarki veriler, İngiltere’ye yasal izni olmadan giriş yapan göçmenlerin yüzde 81’inin botlarla giriş yaptığını ortaya koydu. Hükümetin düzenli olmayan girişleri saymaya başladığı 2018 yılından beri 133 bin kişi bu şekilde ülkeye geldi. Bu kişilerin yüzde 70’i erkek ve beşte biri de 18 yaşın altında.

Bu yılın ilk yarısı düzensiz olarak ülkeye gelenlerin yüzde 18’i ise Afgan. Yüzde 13’ü İranlı, yüzde 10’u Vietnamlı, yüzde 10’u Türk ve yüzde 9’u Suriyeli.

İngiliz yetkililere göre insan kaçakçıları daha büyük botlar ve daha çok insan taşıyarak kaçakçılık yöntemlerini sürekli yeniliyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın düzensiz göç ile baş etmek için verdiği sözün temelinde ise bu çetelerle mücadele var.

Bu rakamlar yeni iktidara gelen ve Manş Denizi’nden geçişleri sınırlamayı hedefleyen İşçi Partisi’ni zor bir dönemin beklediğini gösteriyor. Ülkeyi geçtiğimiz haftalarda etkisi altına alan göçmen karşıtı ve aşırı sağ gösterilerde “Botları durdurun” sloganları atılmıştı.

GÖÇMEN KARŞITI EYLEMLER YÜKSELİŞTE

Southport kasabasındaki bir dans okulunda gerçekleşen bıçaklı saldırıda üç küçük kız çocuğu hayatını kaybetmişti. Zanlının kimliğine dair doğru olmayan bilgilerin sosyal medyada yayılmasıyla göçmen karşıtı eylemler patlak verdi.

Seçimi kaybeden Muhafazakar Parti lideri Rishi Sunak botları durduracağı sözünü vermişti. Diğer yandan Sunak’ın bu yıl uygulamaya giren daha sıkı göç kuralları gereğince sağlık çalışanları, işçiler ve öğrencilerin gelişinde ise azalma görüldü.

İngiltere’de sağlık sektöründe çalışan azlığı dolayısıyla uzun zamandır sıkıntılar yaşanıyor.

BBC Türkçe