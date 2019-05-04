Kadın Youtuber, vahşeti böyle görüntülemiş

Güney Kıbrıs’ta Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) görevli 38 yaşındaki Teğmen Nikos Metaxas, 7 kadın ve bir çocuğu öldürdüğünü itiraf etti.

Rum yetkilileri, gazetecilere yaptığı açıklamada; Rum subayın cinayetleri itiraf ederek, 7 kadının da cesedinin olduğu yerleri söylediğini, belirtilen noktalarda cesetlere ulaşıldığını duyurdu.

Metaxas, polise verdiği ilk ifadesinde, "Kadınları boğdukça kendimi güzel hissettim, tekrar yaptım" demişti. Rum medyası, ’seri kadın katilinin’, soruşturması ilerledikçe cinayet sayısının artabileceğini de yazdı.

Seri cinayetler, Rum Teğmen Nikos Metaxas’ın, 35 yaşındaki Marry Rose ve 6 yaşındaki kızı Sierra Graze Seucalius’un katili olduğunun anlaşılması ile ortaya çıkmıştı.

YOUTUBER TARAFINDAN ÇEKİLEN BAVUL

Sarah Funk isimli sosyal medya fenomeni dünyayı gezerek çeşitli paylaşımlar yapıyor. Youtube kanalı için videolara çeken genç kadın Kıbrıs ziyareti sırasında çok ilginç bir videoyu kayda almış. Videoda, Güney Kıbrıs’ta Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) görevli 38 yaşındaki Teğmen Nikos Metaxas'un işlediği cinayetler farkında olmadan gösteriyor.

"ÖLÜ KOKUSU VAR"

Sarah Funk kırmızıya çalan rengi nedeniyle maden ocağındaki gölü filme almaya karar vermiş ve sosyal medya hesaplarından da paylaşımda bulunmuş. Kayda aldığı videoda bir bavul dikkatleri çekiyor. Fakat genç kadın durumun farkında değil. Cinayet soruşturmaları ortaya çıktıktan sonra Sarah Funk'un videosunda görünen o bavulun sırrı ortaya çıktı.

Nikos Metaxas'un katlettiği kadınların cesetleri o bavulun içindeydi. Zaten YouTuber Sarah Funk' da kayda aldığı videoda sık sık "ölü kokusu" geldiği vurgusunu yapıyordu.

KURBANLARINI SAHTE HESAPLA BULDU

Metaxas, kurbanlarını sahte isimle açtığı sosyal medya hesabı üzerinden buluyordu. Kadınlara asker olduğunu söylemeyen Metaxas, kendisini amatör fotoğrafçı olarak tanıtıyordu. Rum subay, kurbanlarının önce fotoğraflarını çekiyor, sonra onların güvenini kazanmaya çalışışordu.

SERİ CİNAYETLER TEK TEK ORTAYA ÇIKTI

Seri cinayetler, 15 Nisan Pazartesi günü Mitsero köyünde bulunan eski maden ocağında saat 15:00 sularında bölgeyi gezen iki turist tarafından çürümüş bir kadın cesedinin bulunmasıyla ortaya çıkmıştı.

Cesedin, Mayıs 2018 tarihinde RMMO subayının evinde temizlikçi olarak çalışan ve kaybolduğu açıklanan Filipin uyruklu Marry Rose’a ait olduğu belirlenmiş, bunun üzerine daha önce gözaltına alınan ve serbest bırakılan subay yeniden sorguya alınmıştı. RMMO subayı, sorgusu sırasında kadını ve çocuğunu öldürdüğünü itiraf etmişti.

Eşinden ayrı yaşayan ve iki çocuk babası olan Rum Subay Nikos Metaxas, 4 Mayıs 2018’de önce birlikte olduğu kadını, sonrasında ise olayı gören 6 yaşındaki kızını öldürdüğünü itiraf etmişti. Metaxas’ın ifadelerinden yola çıkan polis, 6 yaşındaki çocuğun cesedini bulmak için Mitsero köyünde terk edilmiş maden ocağında arama başlatmış, bu sırada bir kadın cesedi daha bulmuştu.

Polis ve RMMO subaylarının gözetiminde konuşan Metaxas, başka kadınları da öldürdüğünü itiraf etmiş, maden ocağında bulunan cesedin Filipinli Arian Palanos Lozano’ya ait olduğunu söylemişti. Olay yerindeki ifadesinde Lozona ile Temmuz 2018’de internet aracılığıyla tanıştığını söyleyen Rum subay, "Lozano ile daha sonra birlikte olduğunu, bu sırada kadını boğduğunu" söylemişti. Lozano’yu boğduktan sonra ellerini ve ayaklarını bağladığını söyleyen Mataxas, kadının cesedini, önceki kurbanları gibi maden ocağındaki göle attığını belirtmişti.