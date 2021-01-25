Kan donduran olay! Babasının cinsel organını kesti

Dehşete düşüren olay, Ukrayna'nın güneyindeki Domanevka köyünde gerçekleşti. Korkunç saldırıyı gerçekleştiren silahlı adam sonunda polise teslim oldu.

Ağır silahlı bir adam, bir çatışmada üç polis memurunu yaralamadan önce babasının cinsel organını kesti. 55 yaşındaki kurbanın elleri kelepçelenmişti, saldırının ardından kanlar içerisindeki adam Domanevka köyündeki kız kardeşinin evine kaçtı.

Babasının kesik başıyla sokakta dolaşırken yakalandı