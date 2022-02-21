Kan izleri vahşeti ortaya çıkarttı! Öldürüp ormanda tecavüz etmiş

ABD'de yürüyüşe çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen emekli hemşireye araba çarptığı belirlendi. Kamera kayıtlarından yola çıkarak şüpheliyi yakalayan polisler, kadının cansız bedenine ulaştı. Katil zanlısı, sorgusunda kadını öldürüp ormanlık alanda tecavüz ettiğini itiraf etti.

ABD'nin Arkansas eyaletine bağlı Van Buren kasabasında meydana gelen olay kan dondurdu. 64 yaşındaki emekli hemşire Melody Rohrer, her zaman olduğu gibi ormanda yürüyüşe çıktı. Fakat bu sefer geç kaldı ve evine dönmedi.

AİLESİ POLİSE HABER VERDİ

Hemşirenin hayatından endişe eden aile üyeleri hemen polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler, kadının yürüyüş yaptığı yerde eşyalarına ve kan izlerine rastladı. İzleri takip eden ekipler, kadına araba çarptığını tespit etti.

GÖZALTINDA İTİRAF ETTİ

Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, bölgedeki arabanın 29 yaşındaki Colby Martin'e ait olduğunu belirledi. Ekipler yaptıkları operasyon neticesinde Martin'i gözaltına aldı. Martin, polis sorgusunda yaptıklarını tek tek itiraf etti.

KADINI ÖLDÜRÜP TECAVÜZ ETMİŞ

Martin, hemşireye araba ile çarptıktan sonra ağaçlık alana götürdüğünü ve burada kadına tecavüz ettiğini söyledi. Martin'in tarif ettiği yere giden polise ekipleri ise kadının cansız bedenine ulaştı. Tutuklu yargılanan şahıs, çıkarıldığı ilk mahkemede 300,000 dolar kefalet ücretini ödemeyi kabul edince serbest bırakıldı.