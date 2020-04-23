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  3. 23 Nisan 2020 14:59

Kanada, Türkiye'ye silah satışı yasağını uzattı

NATO müttefiki Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyine yönelik 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle ekimde silah satışını askıya almış olan Kanada hükümeti, ambargonun süresiz uzatıldığını duyurdu.

Kanada, Türkiye'ye silah satışı yasağını uzattı
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Kanada'da Justin Trudeau'nun başbakanlığındaki liberal hükümet, 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Türkiye'ye başlattığı silah ambargosunu süresiz uzattığını açıkladı.

Küresel İşler Bakanlığı'nın silah kontrolü bölümünün direktör yardımcısı Charles-Marie Matte'nin gönderdiği e-postada Türkiye'ye silah satışı için onay vermenin ikinci bir emre kadar askıda olduğu bildirildi. 

Füze savunma sistemi satışı hariç

E-postada sadece Kanada'nın uluslararası 'müttefiklik taahhütleri kapsamına giren istisnai şartlarda' hükümetin izin çıkarmayı değerlendirebileceği belirtildi.

Matte, 'bunun bir örneğini NATO füze savunma sistemi için bileşen ihracının oluşturabileceğini' kaydetti. 

Ankara'dan yapılan açıklamalarda Washington'ın uygun fiyat sunması halinde ABD yapımı MIM-104 Patriot hava savunma füze sistemi satın alma istekliliği dile getirilmişti.

Türkiye, Kanada hükümetinin savunma sanayinin güvenli şekilde iş yapabileceği yüksek teknolojik silahlar satabileceği 'güvenilir' ülkeler listesinde yer alıyor.

Ancak bakanlığın ambargo süresini uzatma bildirimi, bazı silahların Türkiye'ye satış onayı talebiyle hükümetin önüne getirilmemesi uyarısı taşıyor. 

Bunlar cephane, hafif silahlar, zırh, koruyucu donanım ve elektronik malzemeler.

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