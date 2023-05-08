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Kanada'da orman yangın dinmiyor: Binlerce kişi tahliye edildi

Kanada'da orman yangın dinmiyor: Binlerce kişi tahliye edildi
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Kanada'nın batısındaki Alberta eyaletinde 6 Mayıs'ta başlayan orman yangınları nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 29 bine yükseldi.

Kanada, 6 Mayıs'tan beri Alberta eyaletinde çıkan orman yangınlarıyla sarsılıyor. Aşırı sıcaklıklar ve rüzgarın etkisiyle yangının belli bölgelerde kontrolden çıktığı ifade edildi.

British Columbia'daki kuvvetli rüzgarlar nedeniyle alevlerin yayılması beklenirken, bölgede kontrol altına alınamayan yangınların çevresinde yaşayanlara evlerini boşaltmaları çağrısı yapıldı.

Alberta Acil Durum Yönetimi Ajansı'nın yöneticisi Colin Blair, zorlu koşullar nedeniyle net hasar raporlarının henüz tamamlanamadığını ancak ilk belirlemelere göre Fox Lake kasabasında 20 ev, bir karakol ve bir dükkan dahil birçok binanın zarar gördüğünü söyledi.

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Kanada'nın Alberta eyaletinde, 6 Mayıs'tan bu yana devam eden orman yangınları nedeniyle 13 bin kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Yetkililer, aşırı sıcaklık ve rüzgarın etkisiyle 78 noktadaki yangının 19'unun kontrolden çıktığını ifade etmişti. Alberta Eyalet Başkanı Danielle Smith, eyalette olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

Tahliye edilenlere, ücretsiz geçici barınma, yemek hizmetleri, giyim, sağlık hizmetleri sağlanıyor ve hayvanlarının bakımı yapılıyor.

AA

Etiketler kanada orman yangını
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