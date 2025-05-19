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Kansere yakalanan Joe Biden'dan ilk açıklama

Kansere yakalanan Joe Biden'dan ilk açıklama
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Eski ABD Başkanı Joe Biden, prostat kanseri teşhisi konulmasının ardından yaptığı açıklamada, ''Kanser hepimizi etkiliyor. Bizi sevgi ve destekle yükselttiğiniz için teşekkür ederiz'' dedi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın ofisinden sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, Biden'a 'agresif' olarak tanımlanan prostat kanseri teşhisi konulduğu açıklandı. Biden teşhis sonrası yaptığı açıklamada, "Kanser hepimizi etkiliyor. Bir çoğunuz gibi, Jill ve ben de kırık yerlerimizde en güçlü olduğumuzu öğrendik. Bizi sevgi ve destekle yükselttiğiniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. 

DHA

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Etiketler abd Joe Biden kanser prostat kanseri
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