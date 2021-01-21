Kanseri yenen arkadaşlarını böyle karşıladılar

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Kanser hastası bir çocuk hastalığı yendikten sonra okulda arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.
Bu anlara ilişkin videoda, arkadaşları tarafından alkışlanarak karşılanan çocuğun utangaç tavırları dikkat çekerken videoyu izleyenler duygusal anlar yaşadı.
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