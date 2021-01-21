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  3. 21 Ocak 2021 21:52

Kanseri yenen arkadaşlarını böyle karşıladılar

Kanser hastası bir çocuğun hastalığı atlattıktan sonra okula dönüşünde arkadaşları tarafından karşılandığı video sosyal medyada tekrar gündem oldu.

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Kanser hastası bir çocuk hastalığı yendikten sonra okulda arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.

Bu anlara ilişkin videoda, arkadaşları tarafından alkışlanarak karşılanan çocuğun utangaç tavırları dikkat çekerken videoyu izleyenler duygusal anlar yaşadı.

 

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