Katar uçakları Türkiye üzerinden uçuyor

Katar ile diplomatik ilişkilerini kesen Mısır, bugün TSİ 07:00'den itibaren Katar uçaklarına hava sahasını kapatacağını açıkladı. Suudi Arabistan ve Bahreyn'in de gün içinde hava sahalarını kapatmaları bekleniyor.

Dün 7 ülkenin Katar'la tüm ilişkisini kesmesiyle başlayan kriz sürüyor... Mısır bugün sabah saat 7'den itibaren hava sahasını Katar uçaklarına kapattı. Suudi Arabistan ve Bahreyn'in de gün içerisinde aynı kararı uygulamaya geçirmeleri bekleniyor.

Kısıtlı bir rotada uçan Katar Havayolları artık sadece İran üzerinde ilerleyerek Türkiye üzerinden uçabiliyor.

Körfez ülkelerinde dün başlayan krize Suudi Arabistan, Mısır, BAE, Bahreyn ile Yemen hükümetleri, Libya’daki Tobruk yönetimi ve Maldivler Katar’la tüm ilişkileri kesti. Gerekçe olarak da bu ülkenin terör örgütlerini barındırarak teröre destek vermesi, basın yayın organlarında terör örgütleri propagandası yapması ve İran’a yakın tutum sergilemesi gösterildi. Söz konusu ülkeler, Katar ile kara, hava ve denizden bağlantılarını ve diplomatik ilişkilerini kestiklerini açıkladı.

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