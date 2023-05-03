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Kaybolan adamın cesedi timsahın midesinden çıktı

Kaybolan adamın cesedi timsahın midesinden çıktı
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Avustralya'da arkadaşlarıyla balık tutarken kaybolan 65 yaşındaki adamın cansız bedeni timsahın karnında bulundu.

Balıkçı Kevin Darmody, en son cumartesi günü Kuzey Queenslan'de, tuzlu su timsahlarının yaşam alanı olarak bilinen Kennedy's Bend bölgesinde görülmüştü.

Bölgede iki gün süren aramanın ardından polis, iki büyük timsahı öldürdü ve insan kalıntılarına ulaştı.

Cesedin kimliği henüz resmi olarak belirlenemedi ancak polis, bunun, 65 yaşındaki adamı arama çalışmalarının "trajik sonu" olarak niteledi.

İnsan kalıntıları, timsahlardan yalnızca birinde bulundu fakat yetkililer, her iki timsahın da olaya karıştığını tahmin ediyor.

Etiketler avustralya timsah ceset
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