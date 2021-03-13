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Kazakistan'da uçak düştü!

Kazaikastan'ın Almati şehrinde AN-26 tipi bir hafif nakliye uçağının iniş sırasında düştüğü bildirildi.

Kazakistan’da Milli Güvenlik Komitesi Sınır Teşkilatı’na ait An-26 tipi uçak, iniş sırasında Almatı Havaalanı yakınlarında düştü.

Almati Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'dan uçan bir An-26 nakliye uçağının iniş sırasında düştüğü belirtildi. 

 

Etiketler kazakistan nakliye uçağı
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