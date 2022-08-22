Kendisini aldatan eşini öldürüp cesedini yaktı

Afganistan'da bir kadın kendisini aldatan eşini önce öldürdü, daha sonra cesedi parçalara ayırdı.

Dünya bu olayı konuşuyor. Afganistan’da 22 ve 30 yaşlarındaki ismi açıklanmayan bir çiftin evlerinden gelen kötü koku üzerine komşularının polise ihbarı dehşete ortaya çıkarttı. Sürekli kocasının kendisini aldatmasından sıkıldığını ifade eden kadını, polis ekipleri öldürdüğü eşinin parçalara ayırdığı cesedini yakarken yakaladı.

Kocasını evde sevgilisiyle yakaladı

Afganistan’da gerçekleşen bir cinayet ülke gündemine yerleşti. 5 yaşındaki bir çocuk annesi olan 22 yaşındaki bir kadın eve geldiğinde kocası ve sevgilisini yakaladı. Eşinin sürekli olarak kendisini aldattığını dile getiren kadın kocasından korkunç bir şekilde intikam aldı. Çiftin evinden gelen kötü kokuların polise ihbar edilmesi üzerine genç kadının kocasını öldürdüğü ve cansız bedenini parçalara ayırarak pişirmeye çalıştığı ifade edildi. Yerel basında çıkan haberlere göre polis, 30'lu yaşlarının sonlarında olduğu tahmin edilen adamın parçalanmış cesedini Tahran Eyaleti'nin Eslamshahr kentindeki bir mülkte buldu.

İtiraf etti

İran’da yakalanarak gözaltına alınan kadın polise verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti. İsmi açıklanmayan kadın ifadesinde kocasının ihanetinden ve kendisi ile 5 yaşındaki kızlarına gösterdiği şiddetten bahsetti. Eşi ve sevgilisini evde yakaladığını dile getiren kadın, “Eşim ve sevgilisini evde gördüm. Kadın gittikten sonra tartıştık. Kocam bıçak çekti. Beni aldatıyorsa benden kurtulması için beni öldürmesi gerektiğini söyledim. Bıçağı bana doğrulttu” dedi.