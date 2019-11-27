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  4. 27 Kasım 2019 19:26

12 yaşındaki yeğenine cinsel istismar iddiası !

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 38 yaşındaki bir kişi, 12 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunmak iddiasıyla gözaltına alındı.

12 yaşındaki yeğenine cinsel istismar iddiası !
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 38 yaşındaki Fatih B., 12 yaşındaki yeğeni F.B.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay, küçük kızın hastaneye kaldırılması ile ortaya çıktı. Yeğenine cinsel istismarla suçlanan Fatih B.’nin ortadan kayboldu. Başlatılan soruşturma kapsamında polis zanlının fotoğrafı ve kullandığı araçların bilgisi KKTC medyası ile paylaştı. Fatih B. bir ihbar üzerine İskele'ye bağlı Büyükkonuk-Kaplıca arasındaki ‘Sennaro’ Dağı'nda, aracının içerisinde uyurken bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde yeğeniyle kendi isteği ile 3 ayda 12 kez birlikte olduklarını öne sürdü.

DHA

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