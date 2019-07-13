Aynı aileden 4 kişi boğularak can verdi

Kaplıca - Yedikonuk arasındaki Tulumba mevkiinde, yüzmek için denize giren Ramazan Katırcı, Filiz Katırcı 18 yaşındaki Merve Katırcı ve 17 yaşındaki Mert Katırcı denizin aşırı dalgalı oluşundan ötürü yüzerken boğuldu. Mert Katırcı’nın cenazesi helikopterle aranıyor.

Aynı aileden 12 yaşındaki Barış Katırcı da denizdeydi dalgalarla boğuşurken vatandaşlar tarafından farkedildi ve son anda kurtarıldı. 12 yaşındaki ambulansla hastaneye sevk edildi.

17 yaşındaki Mert Katırcı’yı arama çalışmaları devam ederken başbakan yardımcısı Kudret Özersay aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı KKTC halkına başsağlığı diledi.