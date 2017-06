Çipras'tan Kıbrıs için ''Türk ordusu çıksın'' teklifi

Brüksel'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Kıbrıs meselesinin her şeyden önce bir Avrupa meselesi olduğunu söyledi.Brüksel'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Kıbrıs meselesinin her şeyden önce bir Avrupa meselesi olduğunu söyledi.Yunanistan Başbakanı, Birleşmiş Milletler gözetiminde yürütülen Kıbrıs görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının, bölgede gerilim yaratabileceği uyarısında bulundu ve bu konuda bir başarısızlığın her şeyden önce "önemli bir fırsatın kaçmasına" neden olacağını vurguladı. Türk ordusunun Kıbrıs'tan uzaklaştırılması gerektiğini ve iyi komşuluk ilişkileri doğrultusunda davranılması gerektiğini tekrarlayan Çipras, 28 Haziranda İsviçrede yapılacak görüşmeleri ileriye doğru atılacak bir adım olarak gördüğünü belirtti ve Yunanistanın şimdiye kadar elde edilenlerden vazgeçmeyeceğini, acele kararlar da almayacağını söyledi. Çipras "Ne iyimser ne de kötümserim. Realistim. Kararlılıkla ileriye doğru adımlar atmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi için yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalmasının, ülkesiyle Türkiye arasında gerilime neden olabileceğini vurgulayan Çipras, bu durumun Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerini de olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti ve "Tüm bunların hesaba katılması gerekir" dedi. Çipras ayrıca iyi komşuluk ilişkilerine ve uluslararası hukuk doğrultusundaki kararlara saygı duyulduğu sürece Yunanista'nın Türkiye'nin AB tam üyeliğini desteklemeye devam edeceğini söyledi.