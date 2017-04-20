Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir kişi yolda tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü.



Başkent Lefkoşa'nın Haspolat bölgesinde S.A, konuşmak için çağırdığı Gamze Pehlivan (37) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A, Pehlivan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Pehlivan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine götürülürken yolda yaşamını kaybetti.

Görgü tanıkları, S.A'nın Pehlivan'ı konuşmak amacıyla çağırdığını, aralarında çıkan tartışma üzerine zanlının yanıcı madde dökerek kadını yakmaya çalıştığını ileri sürdü.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, olay sonrası kaçan S.A, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.