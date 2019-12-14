Yerli İHA ve SİHA'ların yuvası KKTC olacak!

İHA ve SİHA’ların pazartesinden itibaren Geçitkale Havaalanı’ndan uçmaya başlayacağı bildirildi. İHA ve SİHA’lar Doğu Akdeniz’de görev yapan sondaj ve savaş gemilerine eşlik ediyor.

İHA ve SİHA’ların KKTC’de konuşlanması için uzun süredir çalışmalar devam ediyordu. Bu amaçla Ankara’dan uzman bir ekip KKTC’ye geldi. Geçitkale’de incelemeler yapan uzman ekibin, olumlu görüş bildirdiği belirtildi. Geçitkale Havaalanı, NATO standartlarında inşa edilmişti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, uzun süredir kapalı olarak tutulan Geçitkale Havaalanı konusunda, Ankara ile KKTC yönetimi arasında görüşmeler yapıldı.

Ankara, havaalanının Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kullanımına verilmesi isteğinde bulundu. TSK, havaalanının Doğu Akdeniz’de görev yapan İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) merkezi yapılması yönünde bir görüş sundu.

Geçitkale Havaalanı’nda, savaş uçaklarının sığacağı büyük beton hangarlar bulunuyor. Bunun yanında, pist de savaş uçaklarının rahatlıkla kalkış ve iniş yapacağı şekilde inşa edildi.

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile KKTC’nin doğalgaz arama ve sondaj çalışmaları dolayısıyla gerginlik sürerken, Fransa, İtalya ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz’de askeri tatbikat başlatmıştı.

Türkiye’nin ve KKTC’nin son dönemde gelişen olaylar nedeniyle güvenliğinin çok önemli olduğuna dikkat çeken KKTC Başbakanı Ersin Tatar, “Hükümetimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden gelen isteği bugün bir gün içerisinde sonuca bağlamıştır. Aldığımız kararla Geçitkale Havaalanı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına verilmiştir. Türkiye’nin ve KKTC’nin hak ve çıkarlarının korunması bizim en önceliğimizdir. İHA ve SİHA’lar bölgede görev yapan sondaj gemilerimizi Dalaman’dan kalkarak takip ediyordu. Artık Dalaman’a gidip gelme olmayacak. Geçitkale’de konuşlanacaklar. Havaalanı’na yatırımlar yapılacak” dedi.