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Kılıçlı saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı: Yaralılar var

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İngiltere'nin başkenti Londra'da kılıçlı bir saldırgan çevredekilere saldırdı. Saldırgan gözaltına alınırken, en az 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da kılıçlı saldırı paniği yaşandı. Metropolitan polisi tarafından yapılan açıklamada, Hainault’da yerel saatle 07.00 sıralarında bir aracın eve daldığı ve çevredekilerin bıçaklandığı belirtildi. Londra Ambulans Servisi’nden yapılan açıklamada, olayda 2’si polis en az 5 kişinin ise yaralandığı, olay yerinde müdahale edilen yaralıların daha sonra hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Polis açıklamasında, 36 yaşındaki saldırganın gözaltına alındığı, ön incelemeye göre saldırının terörle bağlantısı olduğuna yönelik bir kanıt bulunmadığı ifade edildi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıya müdahale eden ekipleri cesaretinden dolayı tebrik etti. İçişleri Bakanı James Cleverly ise olayla ilgili bilgilendirildiğini ifade ederek, acil müdahale ekiplerine teşekkür etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da kılıçlı bir saldırgan çevredekilere saldırdı. Saldırgan gözaltına alınırken, en az 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

 

İHA

Etiketler İngiltere kılıçlı saldırgan Londra
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