"Kıyam gecesi" Fransızcaya çevrildi

Terör örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği ve 251 insanımızın şehit düşmesine neden olduğu kanlı darbe kalkışmasının akamete uğratılmasında gösterdiği çaba ile dikkat çeken dönemin 3 önemli isminden birisi olan Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, o hain ve kanlı geceyi olduğu gibi anlatmak için 2 yıl önce bir kitap yazdı. 15 Temmuz Kıyam(et) gecesi ve Milli Vuruş adını taşıyan kitap, geçen süre içerisinde hain kalkışmanın dış ülkeler tarafından daha iyi anlaşılması için İngilizce ve Rusçaya da çevrildi.



KIYAM GECESİNİN BİLİNMEYENLERİ

Hain kalkışmanın kırılma noktası olarak bilinen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bir korumasının şehit, bir korumasının gazi olduğu anların detaylarından, selaların okunmasına, FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasının MOBESE kameralarına ulaşma planından 55 polis müdürüne atılan “Darbeye destek olun, teslim olun” çağrısına kadar bir çok ayrıntının yer aldığı kitap, kısa süre önce tercümesi bitirilip Fransızca baskıya ayarlandı.

2 FARKLI DİLE DAHA ÇEVRİLECEK

Beta Yayınları tarafından baskısı yapılan kitabın bu yıl 2 farklı dile daha çevrilmesi planlanırken, Fransızca baskısı 228 sayfadan oluşan kitapta

içeriğinde bulunan “karakod”larla 15 Temmuz darbe girişimine ait görüntüler de yer alıyor.

"İYİ TANIMAK, BİLMEK VE DUR DEMEK..."

Kitabın yabancı dillerde yayınlanmasının amacının “Kitabın değişik dillerde yayınlanmasıyla FETÖ’nün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde gerçekleştirdiği vahşetin ülkemiz dışında yaşayan, yabancı ülke yöneticilerine duyurulmasının yanında, aslında FETÖ’nün şu an yaşadıkları ülkeler ve insanlar içinde ne kadar tehlikeli olduğu hususunda bilinçli olmaları hedeflenmiştir. Diğer bir gaye de; bu örgütün yerleştiği bir çok ülkede onları tanımayarak, dolaylı ya da dolaysız olarak destek veren; sivil toplum kuruluşlarına, gazetecilere, aktivistlere, sivil halka da FETÖ gerçeğini bu tercüme kitaplar vasıtasıyla ulaştırıp, gözlerini açmaktır” şeklinde açıklayan Çalışkan, örgütün ülkemizin neredeyse bütün kritik kurumlarına sızdığını belirterek; FETÖ gerçeğinin neden bilinmesi gerektiğini ise şöyle açıkladı “ Bulundukları, yerleştikleri tüm ülkelerde, yakaladıkları ilk fırsatta yapacakları iş, Türkiye de yapmaya kalkıştıkları ile bire-bir aynı olacaktır. Bu saikle tüm dünya, yüzüne kuzu maskesi takmış olarak ve de yurt dışında elini, kolunu sallayarak gezen bu şeytani örgütü iyi tanımak, bilmek ve ona dur demek zorundadır.”