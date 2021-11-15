KKTC’de günlük vaka sayısında yeni rekor

KKTC'de koronavirüs salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

KKTC'de Covid-19 salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 23 bin 342 test yapıldığı, 174’ü yerel olmak üzere toplam 211 yeni vaka tespit edildiği aktarıldı.

Son verilerle birlikte KKTC’de toplam vaka sayısı 24 bin 731'e ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeniyle 93 kişi hayatını kaybetti.

KKTC genelinde 8 kişinin yoğun bakımda tedavilerine devam ediliyor.

Vakalardan 72’sinin başkent Lefkoşa, 49’unun Girne, 42’sinin Gazimağusa, 6’sının Güzelyurt, 1’inin Lefke ve 4’ünün İskele’de tespit edildiği bildirildi.