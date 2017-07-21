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  3. 21 Temmuz 2017 11:47

Kocası ile yakaladığı kadının cinsel organına acı biber sürdü

Vietnam'da aldatılan kadın, kocası ile yakaladığı kadının cinsel organına acı biber sürdü.

Kocası ile yakaladığı kadının cinsel organına acı biber sürdü
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Vietnam'da 23 yaşındaki Ly Chanel isimli hamile kadın, 23 yaşındaki kocası Chien Keo, saatlerce ortalıkta kaybolmaya başlayınca kocasından şüphelendi. Kadın yanına aldığı dört arkadaşı ile bearber kocasını takip etti. Kocasının bir motele girdiğini gören kadın motel odasına girince kocasını başka bir kadın ile ilişkiye girerken yakaladı. Arkadaşlarıyla beraber çıplak fotoğraflarını çektiği kadının cinsel organına acı biber süren Chanel, acılar içerisinde debeleşen kadını darp etti.

KOCASININ METRESİNİN ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Aldatılan hamile kadın Ly, arkadaşlarının yardımı ile kocasının metresinin elbiselerini çıkartıp fotoğraflarını çekti.

Ly, daha sonra ameliyat eldiveni giyip çantasından çıkardığı acı kırmızı biberi kocasının metresinin cinsel organının içine sürdü.

Aldatılan kadın ve arkadaşları, Biberin etkisi ile acı içinde çığlık atan metresi saçlarında tutup yere yatırdıktan sonra işkence etmeye başladılar ve o anların fotoğraflarını paylaştılar.

Sosyal medya üzerinden yayınlanan fotoğraflara yorum yapan çoğu kullanıcılar hamile kadın ve arkadaşına işkence yaptıkları gerekçesi ile tepki gösterdiler.

Yapılacak soruşturmada metrsin vajinasında her hangi bir yara veya hasar tespit edilirse kadın para cezası alacak.

acı biber , cinsel organ , intikam , aldatma
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