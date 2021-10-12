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Komşuda şiddetli deprem! Türkiye'de de hissedildi

Komşuda şiddetli deprem! Türkiye'de de hissedildi

Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Türkiye'de de hissedildi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.

Gelen ilk bilgilere göre deprem Muğla, Antalya ve İzmir'de de hissedildi.

Deprem saat 12.24’te gerçekleşirken, derinlik ise 10 kilometre olarak açıklandı.

EMSC, depremin büyüklüğünü ilk olarak 6,2 olarak açıklarken, daha sonra 6,3 olarak güncelledi.

İZMİR'DE PANİK
30 Ekim 2020'de 6.6 büyüklüğünde depremle sarsılan İzmirliler tedirginlik yaşadı. İzmirli vatandaşlar, 30 Ekim İzmir depreminin yıldönümüne sayılı günlerin kaldığı bu günlerde yaşanan depremle tedirgin olduklarını ve aynı acıları yaşamak istemediklerini dile getirdi.

 

Etiketler yunanistan girit adası deprem son depremler
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