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Korkulan oldu! Grip salgını resmen ilan edildi

Korkulan oldu! Grip salgını resmen ilan edildi
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Türkiye'de de hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşanan geçmeyen grip için Belçika'da resmi olarak grip salgını ilan edildi.

Belçika resmi olarak grip salgını ilan etti. Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, grip vakalarının neredeyse coronavirüs vakalarıyla eşdeğer olduğunu aktardı.

"Hastaneye yatırılan grip vakalarının Covid-19 hastalarının sayısını geçmesi çok büyük ihtimal" denildi.

Ayrıca hastaneler üzerindeki yük de arttı. Sağlık çalışanlarının hastalığa yakalanmasıyla hasta kabulleri yavaşladı. Bu nedenle birçok hastanede acil olmayan muayeneler ertelendi.

Daha önce Almanya ve Slovakya'da da resmi olarak grip salgını yaşandığı açıklanmıştı.

Bir yandan da sıfır Covid politikasını sona erdiren Çin, 8 Ocak'ta kısıtlamaları kaldırılıyor.

Avrupa Birliği ülkeleri ve birlik dışında kalan Schengen ülkeleri temsilcileri yeni önlemleri tartışmak için Brüksel'de bir araya geldi.

Çin'e giden ve gelen yolculara maske takmaları yönünde tavsiye kararı alındı. Ancak ülkeler, yolculardan negatif Coronavirüs testini zorunlu tutmak konusunda birlik sağlayamadı. Bu konuda ülkeler bireysel adım atma özgürlüğüne sahip. Daha önce, İtalya, İspanya, Fransa Çin'den gelen yolculara negatif coronavirüs testi zorunluluğu getirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, İngiltere ve daha birçok ülke benzer kararlar almıştı.

Dünya Sağlık Örgütü de Çin'de henüz yeni varyant tespit edilmediğini açıkladı.

Uzmanlarsa bunun veri eksikliğinden kaynaklanabileceği konusunda endişeli.

Etiketler grip grip salgını salgın belçika avrupa
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