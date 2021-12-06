Korkunç! Aylarca annesinin cesediyle yaşadı

ABD'de ölen annesinin sosyal yardım çeklerini alabilmek için cesedi evde saklayan kişi tutuklandı.

ABD'nin New Hampshire eyaletinde yaşayan 54 yaşındaki Kimberly Heller isimli kadın, 'bir cesedi kötüye kullanmakla' suçlanarak tutuklandı.

Heller’ın annesinin kaybolduğu ihbarını yaşlı kadını birkaç ay görmeyen bir aile üyesinden alan polis, durumu kontrol etmek için eve gitti. Heller, 25 Ekim'de kapıya gelen polisin eve girmesine izin vermedi. Ancak, aynı günün ilerleyen saatlerinde bir arama emriyle geri dönüp evi arayan polis yaşlı kadının cesedini buldu.

SOSYAL GÜVENLİK MAAŞI UĞRUNA

Suçlamaya göre kadın annesinin sosyal güvenlik maaşını almak için onun öldüğünü bildirmek yerine aylarca cesediyle birlikte yaşadı. Soruşturma kapsamında Federal Sosyal Güvenlik İdaresi Genel Müfettişliği Ofisi ile temasa geçen Bedford Polisi, Heller'in annesinin Sosyal Güvenlik ödemelerinin ölümünden sonraki aylarda banka hesabına yatmaya devam ettiğini doğruladı.

ALTI AY ÖNCE ÖLMÜŞTÜ

Otopsi raporu Heller'in annesinin bu yılın mayıs aynının sonuna doğru öldüğünü gösterdi. Otopside kadının ölümü doğal sebeplerden öldüğü belirlendi. Heller'ın haksız yere aldığı iddia edilen sosyal güvenlik çeklerinin toplamda ne kadar paraya denk geldiği açıklanmadı.

Olayın ayrıntılarının 6 Ocak 2022'de gerçekleşecek mahkemede açıklanması bekleniyor.

BAŞKA ÖRNEKLERİ DE VAR

Bu, bir aile üyesinin ölü ebeveyninin cesedini aylarca evde tutmasıyla ilgili ne ilk ne de son vaka. En son eylül ayında Avusturyalı bir adam annesinin cesedini buz paketleri ve bandajlarla sararak mumyalayarak bodrumda muhafaza etmekten tutuklanmıştı.

Yerel makamlar, 66 yaşındaki adamın, 89 yaşındaki annesinin emekli maaşını ve sosyal yardımlarını bir yılı aşkın toplamaya devam ettiğini iddia etti.