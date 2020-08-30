Korona tedbirlerini protesto eden eylemcileri polis dağıttı

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Almanya'nın başkenti Berlin'de korona virüs salgınının yayılmasını engellemek için uygulanan tedbirlere karşı çıkanların protesto gösterisi, bunun için toplanan kalabalığın sosyal mesafe kuralına uymaması nedeniyle polis tarafından dağıtıldı. Öğleden sonra şehir merkezinde yürümek üzere toplantı alanında bir araya gelen yaklaşık 18 bin kişi içinde söz konusu kurallara riayet etmeyen ve maske takmayan kişi olduğunun fark edilmesi üzerine, Berlin polisinin önce organizatörlerle görüşüp uyarılarda bulunduğu, ancak eylemcilerin tavrını değiştirmemesi üzerine protesto yürüyüşünün polis tarafından iptal edildiği bildirildi.

Berlin Emniyetinden yapılan açıklamada, "Alınan tüm önlemlere rağmen kurallara uyulmamış olması üzerine ne yazık ki gösteriyi dağıtmaktan başka çaremiz kalmadı" ifadesi kullanıldı.

Almanya'nın pek çok eyaletinden gelenler, kent merkezindeki kuzey-güney ve doğu-batı arterleri olan Friedrich Caddesi ve Unter den Linden Bulvarı'nda toplandı. Gösteri için gelenlerin ellerinde, Almanya'da son yıllarda sağ popülistlerin ve aşırı sağcıların benimsediği "Biz Halkız" (Wir sind das Volk) sloganının yer aldığı afişlerin yanı sıra hükümeti istifasını isteyen ve korona virüs tedbirlerinin toptan kaldırılmasını talep eden pankartlar dikkat çekti.

EYLEM İÇİN ANGAJE OLANLAR ARASINDA AFD DE VAR



Alman parlamentosundaki muhalefet partilerinden sağ popülist Almanya için Alternatif'ten (AfD) bazı siyasetçilerin de katılım çağrısında bulunduğu eylem için gelenler arasında aşırı sağcı semboller taşıyan çok sayıda kişi göze çarptı. Göstericilerden bazıları, polisin kurduğu bariyerler nedeniyle dar alana sıkışarak, sosyal mesafeyi koruyamadığını ifade etti. Ancak yaklaşık 3 bin polis memuru ile eylemde güvenliği sağlamaya çalışan emniyet birimlerinin, söz konusu bariyerleri, dolu olan alanlara daha fazla göstericinin girmemesi için kurduğu belirtiliyor.

Berlin Emniyet Teşkilatı geçtiğimiz hafta içinde söz konusu gösteriyi halk sağlığını riske edeceği gerekçesiyle yasaklamış ancak hukuki açıdan yoğun tartışmalara neden olan bu karar daha sonra ilgili mahkemelerce iptal edilmişti.