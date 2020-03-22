Koronavirüs aşısı için tarih verildi !

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs kabusu için tedavi çalışmaları sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan son açıklamada koronavirüs aşısı için 'en erken yıl sonunu beklemeliyiz' denildi.



Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşısı için tarih verdi. Reuters'ta yer alan habere göre, BBC'ye konuşan Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Genel Müdürü Mike Ryan, "Koronavirüs aşısının en erken 1 yıla kadar bulunacağını konuşuyoruz ama gelecek" açıklamasında bulundu.

"HERKESE TEST YAPILMASINA İHTİYACIMIZ YOK"

Salgının yalnızca yaşlıları tehdit eden bir hastalık olmadığını, orta yaştaki insanlarda da dikkate değer etkilerinin görüldüğünü aktaran Ryan, "Herkese test yapılmasına ihtiyacımız yok" dedi.