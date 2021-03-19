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Koronavirüs sürecinde 9 ayda 9 ton kilo aldılar

Almanya’da yapılan araştırmada Berlinlilerin yüzde 43'ünün koronavirüs salgını sürecinde kilo aldığı ortaya çıktı.

Almanya’da koronavirüs (COVID-19) salgınını kontrol altına almak için uygulanan tedbirler süresince Berlinlerin kilo aldığı ortaya çıktı.“COVID-19 salgınında nüfusun sağlık durumu” adlı araştırmaya göre, pandeminin birçok insanın günlük yaşamını alt üst ettiği ifade edildi. Araştırmada, iş yerleri ve Spor salonlarının kapalı olması nedeniyle eve kapanana insanların atıştırma ve sağlıksız beslenmeye başladığı kaydedildi.

BERLİNLİ 9 AYDA 9 TON KİLO ALDI

Araştırmada, Berlinlilerin yüzde 43'ü ortalama 5,5 kilo alındığı hesaplandı. Bu kapsamda Berlinlilerin salgın döneminde 9 ayda 9 ton kilo aldığı saptandı. Araştırma sonuçlarında düşük gelir grubu ailelerin çocuklarında kilo artışı daha fazla gözlendiği açıklandı. 14 yaş altı grubu çocukların sadece yüzde 14‘ünde kilo artışı gözlendiği bildirildi. Ancak düşük gelir grubu ailelerin okulu bitirme tehlikesi yaşayan 10 yaş üstü çocukların yüzde 23’ünün kilo aldığı bilgisi paylaşıldı.

Etiketler kilo korona
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