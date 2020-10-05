Koronavirüse yakalanan Trump taburcu oluyor!

Covid-19'a yakalandığı için hastanede tedavi altına alınan ABD Başkanı Donald Trump'ın doktorundan açıklama yapıldı.

Trump'ın doktoru Sean Conley, ABD Başkanı'nın, sağlık durumunun bu şekilde iyileşmeye devam etmesi halinde, pazartesi günü taburcu olabileceğini söyledi.

Bugün basın açıklaması yapan Conley, cumartesi günü Trump'ın oksijen seviyesinin yüzde 93'e düşmesinin ardından kendisine steroid tedavisi yapıldığını açıkladı.

Trump'ın cumadan bu yana ateşinin çıkmadığını ve oksijen seviyesinin şu anda yüzde 98'de olduğu kaydeden Conley, "Başkan iki doz Remdesivir aldı. Karaciğer ve böbrek fonksiyonları normal. En erken yarın sabah taburcu edilebilir" dedi.

Cuma günü Covid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, başkent Washington DC'ye yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.

Donald Trump hastaneden cumartesi günü paylaştığı videoda durumunun iyiye gittiğini belirtip "Yakında geri döneceğimi düşünüyorum ve seçim kampanyamı başladığım şekilde bitirmek için can atıyorum” demişti.