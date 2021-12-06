Koronavirüste gizli tehlike! 8 hastadan birinde görülüyor

Koronavirüsün uzan vade etkilerini araştıran bilim insanları, hastalığı ağır geçirenlerin ileride kalp sorunları yaşayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Koronavirüs öncelikle bir akciğer enfeksiyonu olarak kabul edilse de büyük ölçekli ulusal çalışmalardan elde edilen erken sonuçlar, hastaneye kaldırılan sekiz hastadan birinin daha sonra virüs yüzünden kalp hasarı yaşadığın ortaya koyuyor.

KORONAVİRÜSÜN GİZLİ MİRASI

Kovid enfeksiyonunu atlatan çoğu insan iyileşip hayatlarına devam ediyor. Ancak İngiliz bilim insanları hastalığın bıraktığı gizli bir mirası olabileceğini ortaya çıkardı. Enfekte olduklarında ciddi şekilde hastalanan binlerce İngiliz üzerinde yapılan araştırmalarda, kalplerini güçten düşüren, hasara maruz kaldığına dair keskin kanıtlar ortaya çıktı. Bu hasarın virüsün ana organlarına saldırması sonucu gerçekleştiği düşünülüyor.

8 HASTADAN BİRİNDE KALP İLTİHABI

Glasgow Üniversitesi'nde kardiyoloji ve görüntüleme profesörü Colin Berry ve ekibi, yüzde 90'ı hastaneye kaldırılan ve beşte birinin yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duyduğu 161 iyileşen Kovid hastasını inceledi. Hastaların taburcu olduktan bir-iki ay sonra kalpleri, akciğerleri ve böbrekleri tıbbi olarak tarandı.

Berry sonuçları şöyle özetliyor: “Yaklaşık sekiz hastadan birinde kalp iltihabına dair delil bulunuyordu. Bu yüksek bir oran."

RİTİM BOZUKLUKLARI, GÖĞÜS AĞRISI, BAŞ DÖNMESİ…

Araştırmalar, Kovid ile ilişkili kalp kası iltihabının (miyokardit) kalbin pompalama kabiliyetini azaltabileceğini, aritmilere (hızlı veya düzensiz kalp ritimleri) ve ayrıca baş dönmesine, göğüs ağrısına ve nefes darlığına neden olabileceğini gösteriyor. Çalışma bulguları ayrıca Kovid enfeksiyonunun kalp kapakçıklarına zarar verebileceğini gösteriyor.

BÖBREK FONKSİYONLARINDA HASAR

Berry'nin çalışmasında bulunan kardiyak hasar bunlarla sınırlı değil. Berry, “Kalp iltihabı, hastalığın daha büyük resminin bir parçası. Kalp iltihabı olan hastalarda fiziksel ve zihinsel sağlık açısından yaşam kalitesinin daha düşük olduğunu bulduk. Kalbi iltihaplı hastalarda böbrek fonksiyonlarında da hasar gördük,” diye açıklıyor.

Oxford Üniversitesi'nde İngiliz Kalp Vakfı klinik araştırma görevlisi Dr. Betty Raman da benzer bir tablo ortaya koydu. Raman, 10.000 İngiliz hastayı kapsayan hastaneye yatış sonrası Kovid-19 çalışmasına (Phosp-Covid) katılan 500 kişinin kalplerini, beyinlerini, karaciğerlerini ve böbreklerini incelemek için manyetik rezonans görüntüleme yöntemini kullandı.

SEMPTOMLAR NE KADAR KÖTÜYSE SONUÇ DA ÖYLE OLUYOR

Çalışma tam olarak sonuçlanmasa da 58 hastanın ön değerlendirmesi, birden çok organda, özellikle kalp ve damar sisteminde iltihaplanma görüldüğünü ortaya koydu.

Görünüşe göre bir kişinin ilk Kovid semptomları ne kadar kötüyse sonraki hasar da o kadar kötü oluyor: "Hastalığın akut evresindeki enfeksiyonun şiddeti, insanların kalp sorunları yaşayıp yaşamadıklarının güçlü bir belirleyicisidir. Hafif enfeksiyon hasar bırakmıyor gibi görünüyor. Ancak ciddi enfeksiyonları olan kişilerin yaklaşık yüzde 10 ila 15'inde komplikasyonlar gelişebiliyor."

FELÇ UYARISI: HAYATİ ORGANLARA ZARAR VEREBİLİR

Kovid'in kalbe nasıl zarar verdiğinin henüz tam olarak anlaşılmasa da Raman “Endişe verici bir şekilde, Kovid sonrası iltihaplanma kalplere ve kan damarı dokularına o kadar ciddi şekilde zarar verebilir ki, felçlere neden olabilecek ve diğer hayati organlara zarar verebilecek pıhtıları oluşturabilirler. “ uyarısında bulundu.

YAKLAŞAN KALP KRİZİNİN KANITI

Kovid sonrası iltihaplanma nedeniyle hastaların kalp kapakçıklarında fiziksel kalp hasarı olabileceğini gösteren Danimarka merkezli araştırmalar, yaklaşan bir kalp krizinin kanıtı niteliğinde.

Avrupa Kalp Yetmezliği Dergisi'nde yapılan bir araştırma, enfeksiyon azaldıktan sonra sağ ventrikül iyileşirken, sol ventriküldeki hasarın kalıcı olabileceğini bildirdi. Kalp yetmezliği, kalbin ana pompalama odası olduğu için genellikle sol ventrikül problemleriyle başlar.

Geçen ay da Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde yayınlanan, Kovid nedeniyle hastaneye kaldırılıp kalp krizi geçiren 4.000 hasta üzerinde yapılan bir araştırma, ölüm riskinin yüzde 79 olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu. Bu oran aynı tip kalp krizini geçiren ama Kovid’e yakalanmayan kişilerde yüzde 46 idi.