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  3. 04 Ocak 2021 13:48

Koronavirüsü unutup, plaja koştular!

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını Güney Amerika'da etkisini artırırken, Brezilya'da plajlar doldu taştı.

Koronavirüsü unutup, plaja koştular!
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Corona virüsü nedeniyle vaka sayısının 8 milyona, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 200 bine dayandığı Brezilya’da plajların doluluk oranı en üst seviyeye çıktı.

Binlerce kişi corona virüsü önlemlerini hiçe sayarak, Rio de Janeiro kentinde bulunan plajlara akın etti.

Denize giren, güneşlenen halk corona virüsü tehdidine ilişkin uyarılara kulak asmadı.

Ülkede vaka sayısı 7 milyon 733 bin 746’ya yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı 196 bin 18’e yükseldi. Brezilya en çok vakanın görüldüğü üçüncü, en çok can kaybının yaşandığı ise ikinci ülke konumunda.

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