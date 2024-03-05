Küçük uçak otoyola düştü: Kurtulan yok!

ABD'nin Tennessee eyaletinde küçük bir uçağın otoyola düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Metropolitan Nashville Polis Departmanı'ndan (MNPD) yapılan açıklamada, “Tek motorlu bir uçak Charlotte Pike otoyolunun kenarına düştü. Uçakta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Uçağın nereden kalktığını belirlemek için çalışmalar devam ediyor” denildi.

MNPD, ayrıca Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) olay yerinde incelemelerde bulunduğunu belirtti.

DHA