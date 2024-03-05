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Küçük uçak otoyola düştü: Kurtulan yok!

Küçük uçak otoyola düştü: Kurtulan yok!
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ABD'nin Tennessee eyaletinde küçük bir uçağın otoyola düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Metropolitan Nashville Polis Departmanı'ndan (MNPD) yapılan açıklamada, “Tek motorlu bir uçak Charlotte Pike otoyolunun kenarına düştü. Uçakta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Uçağın nereden kalktığını belirlemek için çalışmalar devam ediyor” denildi.

 MNPD, ayrıca Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) olay yerinde incelemelerde bulunduğunu belirtti.

DHA

Etiketler abd küçük uçak otoyol
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