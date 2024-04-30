Kudüs'te karıştı: Bir Türk turist İsrail polisini bıçakladı
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Reuters haber ajansı, Türk vatandaşının Kudüs'te bir İsrail polisini bıçakladığını ve saldırganın vurularak öldürüldüğünü bildirdi.
Reuters haber ajansı, bir Türk vatandaşının Kudüs'te bir İsrail polisini bıçakladığını ve saldırganın vurularak öldürüldüğünü duyurdu.
Saldırıyı düzenleyen kişinin Türkiye’den turist olarak gittiği ifade edilen 34 yaşındaki H.S. olduğu iddia edildi. H.S.'nin saldırı sonrası polis tarafından vurulduğu ve olay yerinde öldüğü aktarıldı.
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