Kullandığı ilaç kabusu oldu! Talihsiz kadın tanınmaz hale geldi

Brezilya’da depresyon tedavisi için ilaç kullanmaya başlayan 42 yaşındaki bir kadın, tıpta nadir görülen bir hastalığa yakalandı. Cildi tabaka tabaka soyulan ve tanınmaz hale gelen kadın, 66 günlük yoğun bakım mücadelesinin ardından mucizevi bir şekilde iyileşti.

São Paulo’da yaşayan 42 yaşındaki bir kadın, depresyon ve bipolar bozukluk tedavisi için doktor kontrolünde başladığı ilacın ardından hayatının kabusunu yaşadı. İlacın vücudunda tetiklediği nadir reaksiyon sonucu yüzü, boynu ve gövdesi kısa sürede kabarcıklarla kaplanan talihsiz kadın, acil servise kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde kadına, halk arasında "cildin kendi kendini reddetmesi" olarak bilinen Toksik Epidermal Nekroliz (TEN) teşhisi konuldu.

Nadir görülüyor

Mirror'un haberine göre, genellikle belirli ilaç gruplarına karşı vücudun verdiği aşırı tepki sonucu ortaya çıkan TEN, derinin geniş alanlarda tabaka tabaka soyulmasına neden olan ölümcül bir deri hastalığıdır. Durumu hızla kötüleşen hasta, yoğun bakımda özel antibakteriyel biyomateryaller ve yüksek doz antibiyotiklerle tedavi altına alındı. Cildinin tamamı "yanarak" dökülen kadın, haftalarca enfeksiyon riskiyle mücadele etti.

66 gün sonra iyileşti

Tam 66 gün boyunca hastanede yaşam savaşı veren kadın, sağlık çalışanlarını şaşırtan bir azimle hayata tutundu. Taburcu olduktan altı ay sonra yapılan kontrollerde, bir dönem tanınmaz halde olan cildinin mucizevi bir şekilde yenilendiği ve neredeyse hiç iz kalmadığı saptandı.

Uzmanlar, özellikle epilepsi ve depresyon ilaçlarının bu tür hayati risk taşıyan yan etkilere yol açabileceği konusunda vatandaşları doktor kontrolü dışında ilaç kullanmamaları yönünde uyarıyor.