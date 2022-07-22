  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Kum fırtınası şehri yuttu! Film sahnelerini aratmayan görüntü

Kum fırtınası şehri yuttu! Film sahnelerini aratmayan görüntü

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde etkili olan kum fırtınası film sahnelerini aratmadı.

Çin’in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar kum fırtınasına yol açtı. Fırtına nedeniyle Haixi, Tibet ve Moğol kentlerinde her yer toz bulutuyla kaplanırken, ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yetkililer, rüzgarın hızının saatte 53 kilometreye ulaştığını bildirirken, görüş mesafesinin 181 metreye kadar düştüğünü ve bazı bölgelerin karanlığa gömüldüğünü belirtti.

Etiketler çin kum fırtınası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ebru Gündeş'in Iraklı sevgilisi Bahar Candan'ı paraya boğmuş!
Güzelliğiyle dikkat çekmişti! MasterChef Dilara bakın kim çıktı
Gram altın 1.000 TL'ye dayanınca vatandaş ona hücum etti
Selen Görgüzel'den mide bulandıran ''güzellik'' itirafı: ''Sünnet derisinden...''
Dolar 17,75'i, Euro 18,10'u devirdi!
Dikkat denizden domuz çıkabilir! Ünlü tatil cennetinde görüntülendi
Ünlü çift ıssız koyda aşk tazeledi
Havuz yarıldı, iki kişiyi yuttu! İnanılmaz görüntüler
Türkiye'nin gizli cenneti Arap turist istilası altında! Geceliğine 5 bin TL ödüyorlar!
FETÖ firarisi Hakan Şükür'den Fatih Terim'e olay sözler