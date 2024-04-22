  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Güncelleme:

Kuzey Kore füze denemelerine bir yenisini daha ekledi. Japonya, füzenin ülkenin özel ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü söyledi.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin, doğu kıyısı açıklarında denize doğru balistik bir füze ateşlediğini duyurdu.

Seul hükümeti, bunun Pyongyang'ın bu yıl yaptığı testlerin sonuncusu olduğunu söyledi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Japon Denizi olarak da bilinen su kütlesine atıfta bulunarak "Kuzey Kore Doğu Denizi'ne tanımlanamayan bir füze ateşledi" dedi.

Japon hükümeti ve sahil güvenliği de Kuzey Kore'nin balistik füze gibi görünen bir füze ateşlediğini açıkladı.

Japonya'nın NHK yayın kuruluşu, füzenin Japonya'nın Özel Ekonomik Bölgesi'nin dışına düştüğünü söyledi.

Güney Kore'den daha sonra yapılan bir açıklamada ise Kuzey Kore'nin birden fazla kısa menzilli füze gibi görünen bir füze ateşlediği bildirildi.

Seul merkezli uzman sitesi NK News ise "muhtemelen on dakikanın altındaki kısa uçuş süresinin, fırlatmanın kısa menzilli balistik füze (SRBM) ya da 600 mm çoklu fırlatma roket sistemi (MLRS) içerdiğine işaret ettiğini" söyledi.

Pyongang yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

AFP/Reuters

Etiketler Güney Kore kuzey kore balistik füze Japonya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji uyardı: Yağmur değil, çamur yağacak Meteoroloji uyardı: Yağmur değil, çamur yağacak Okul bahçesinde bıçaklı saldırı Okul bahçesinde bıçaklı saldırı Özgür Özel erken seçim için şartını açıkladı Özgür Özel erken seçim için şartını açıkladı TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri İkram ederek başlamıştı... O şimdi bir fabrika sahibi İkram ederek başlamıştı... O şimdi bir fabrika sahibi Bakan'dan itiraf gibi açıklama: ''Talan ettik'' Bakan'dan itiraf gibi açıklama: ''Talan ettik'' Bankada finans uzmanıydı, hayalinin peşinden koşup başardı Bankada finans uzmanıydı, hayalinin peşinden koşup başardı Suçüstü yakalanan hırsız, polisle evde mahsur kaldı Suçüstü yakalanan hırsız, polisle evde mahsur kaldı İstanbul'da aynı AVM'de 1 haftada 2'nci intihar İstanbul'da aynı AVM'de 1 haftada 2'nci intihar Arda Gülersiz El Clasico'da 5 gollü gece Arda Gülersiz El Clasico'da 5 gollü gece