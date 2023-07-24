Kuzey Kore'den balistik füze denemesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin geç saatlerde balistik füze fırlattığını duyurdu.

Kuzey Kore'nin füze denemeleri devam ediyor. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin geç saatlerde doğu kıyısı açıklarına balistik füze fırlattığını duyurarak, füzenin denize düştüğü ifade edildi. Kuzey Kore tarafından fırlatılan füze, Japonya Savunma Bakanlığı tarafından da doğrulandı.

Fırlatma, ABD’ye ait Los Angeles sınıfı nükleer denizaltı "The USS Annapolis"in bugün Güney Kore'nin Jeju Adası’ndaki bir limana demirlediğinin bildirilmesinin ardından gerçekleşti. Kuzey Kore, 17 Temmuz’da da ABD nükleer balistik füze denizaltısının 1980'lerden bu yana ilk kez Güney Kore'ye demirlemesinden bir gün sonra Japon Denizi’ne balistik füze fırlatmıştı.