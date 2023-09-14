Libya'da sel felaketinde ölü sayısı 11 bin 300'e çıktı

Libya Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Libya’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 11 bin 300’e yükseldiği bildirildi.

Libya tarihinin en kötü günlerini geçirmeye devam ediyor. Sel felaketi yaşanan ülkeye çok sayıda yardım gönderildi. Son gelen bilgilere göre sel felaketindeki can kaybı 11 bin 300'e çıktı.