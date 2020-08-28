Libya'daki askeri okul saldırısında yeni gelişme!

Darbeci Hafter güçlerini destekleyen savaş uçakları Libya’da askeri okulu hedef almış, yoklama sırasında 26 öğrenciyi öldürmüş ve 33 kişiyi de yaralamıştı. İngiliz BBC Televizyonu, o saldırının ardında Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu öne sürdü.

Saldırı 4 Ocak’ta Trablus’taki askeri okula düzenlenmişti. Çoğunluğu 18-25 yaş arasındaki gençler hayatını kaybetmişti. İngiliz BBC Televizyonu önce saldırıyı gerçekleştiren insansız hava aracının modelini buldu. Daha sonra da o hava aracından hangi ülkelerin tedarik ettiğini.

Aradan 7 ay geçmesine rağmen saldırıyı üstlenen olmamıştı. BBC Televizyonu ve Birleşmiş Milletler uzmanları 30 askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine neden olan bombaların, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait olduğunu tespit etti.

Birlemiş Milletler, Birleşik Arap Emirlikleri’nin söz konusu insansız hava araçlarını 2019’da Libya’ya göndererek silah ambargosunu ihlal ettiğini ortaya çıkardı. BBC ayrıca 2017 yılında BAE’nin 15 insansız hava aracını satın aldığını gösteren belgelere de ulaştı.

İngiliz Televizyonu saldırıdan kurtulan askerlerle de görüştü.